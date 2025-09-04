Хулен Гереро е една от най-големите легенди на Атлетик Билбао, а и бивш испански национал, като има 41 мача и 13 гола за „Ла Роха“. Преди дуела с европейски шампион в София „Мач Телеграф” потърси за интервю бившия капитан на баския клуб, който в момента е коментатор на испанското радио Onda Cero. В откровен разговор Гереро споделеи мнението си за предстоящия мач на българите с европейския първенец, спомените си от българите в Примера Дивисион и мнението си за отбора, воден от Луис де ла Фуенте.

-На 4 септември България излиза срещу Испания на националния стадион „Васил Левски“ в София. Според теб българите имат ли някакви шансове европейски шампион?

-Смятам, че Испания е фаворитът в този мач. Това е истината. Вероятно България има шанс да се възползва от факта, че в Испания са изминали само три кръга от първенството и все още е началото на сезона. Но от друга страна, би било странно отборът на Луис де ла Фуенте да не победи. Испания се стреми да спечели, за да бъде лидер в групата от самото начало.

-Срещу България селекционерът на испанците ще разчита на най-силните си играчи. Явно според него всички мачове в групата са важни. Би могла ли Испания да подцени България?

-Не мисля. Испания ще играе тези два мача – срещу България и следващата Турция срещу 7 септември, с единствената мисъл да спечели и двата и да вземе шест точки от тях. Колкото по-рано си осигурите класиране за световното, толкова по-добре. Сигурен съм, че Испания мисли само за победа в двата мача. Луис де ла Фуенте ще пусне в игра най-добрите играчи, които сметна за необходимо, за да спечели.

-Кой футболист ти харесва най-много в сегашната испанска селекция?

-Испания е отбор, който играе много силно като колектив. Много съм привързан към доста от играчите, с които съм работил в юношеските национални отбори. Не бих искал да посочвам конкретно име... Изключително ги ценя, защото съм бил с тях, споделял съм много неща с тях и взаимно сме се учили. Разбира се, сега всички говорят за детето-чудо Ламин Ямал, но пак подчертавам, че силата на Испания е в играта и като колектив.

-Имаш ли някаква представа от сегашния национален отбор на България?

-Не много... Спомням си, когато играехте срещу България на Европейското в Англия, а след това и на Световното във Франция, какво много добро поколение имахте тогава! През последните години ми се струва, че на българите им е все по-трудно да изкарват някъде толкова много играчи...

-Играл си срещу България и в двата официални мача между двете страни досега. Какви са спомените ти от двубоите срещу България на Евро'96 и Франция'98?

- На европейското в Англия не можахме да ви победим. Резултатът беше 1:1. Тогава имахте индивидуално много силни футболисти, особено в нападение. Играчите ви в атака достигаха лесно до наказателното поле, технически бяха много добри, вкарваха с глава. Това си спомням... Беше селекция, която можеш да победи всеки! Споменът ми е, че ако искаш да биеш България, трябваше да изиграеш перфектен мач.

-А спомените ти от мача с България на световното във Франция през 1998 г.?

-Не са по различни от тези от европейското в Англия, въпреки че в Ланс ви победихме с 6:1. В този аспект, поколенията понякога траят няколко години... Мисля, че особено през 90-те години българските играчи бяха много добри. Стоичков беше лидер на онзи отбор и всички го познавахме добре от Барселона. Но също така бях впечатлен от таланта на Балъков, Костадинов, Пенев, Лечков... Има едно много силно поколение, което продължава поне 8–10 години. Нямам спомени след това да сте имали футболисти на подобно ниво...

-Помниш ли Трифон Иванов от Бетис?

-Разбира се! Беше централен защитник, с отличен удар и подавания. Спомням си го много добре. Изигра страхотни мачове с отбора от Севиля. Мисля, че беше един от най-добрите на този пост през годините, когато играеше.

Цялото интервю четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX