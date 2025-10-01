Б ългарският национал Петко Христов се извини на феновете на Специя, след като си изкара червен картон при равенството на тима срещу Реджиана в мач от шестия кръг на Серия Б.

"Извинявам се на всички фенове на Специя! Отборът беше огромен днес! Ще се върна по-силен от всякога!", написа Христов, който остави тима си с човек по-малко в началото на втората част, а десет минути след това Реджиана успя да изравни резултата.

Българският бранител, който влезе в първия списък на Александър Димитров начело на „лъвовете“, прекара на терена срещу Реджана 52 минути. Христов бе изгонен с директен червен картон, извършвайки фал като последен човек в отбраната на лигурийци.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX