Ш ведският Малмьо пусна вече в продажба билетите за домакинския мач срещу Лудогорец от първия кръг на Лига Европа. Срещата ще се играе на 24 септември (сряда) от 22:00 часа. Най-скъпите пропуски за ложите вървят на цени между 355 и 495 шведски крони, което е между 63 и 88 лева. Децата, които са между 9 и 14 години, ще влизат на стадиона само срещу 80 крони или около 14 лева.

Домакините предупредиха всички зрители, че на стадиона не е желателно да се внасят раници или чанти, но ако все пак се наложи, то те не трябва да бъдат по-големи от размер - 40x40x20 см. Стадионът на Малмьо - "Еледа", е с капацитет от 21 000 седящи места за европейските мачове, като се очаква шведите по правилник да отпуснат около 1000 пропуска за българските привърженици.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX