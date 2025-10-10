Н ападателят на ЦСКА Йоанис Питас донесе точката на Кипър при гостуването на Босна и Херцеговина за 2:2 от дузпа в последната секунда на световната квалификация от група Н.
Това бе реално и последният гол за вечерта в новата серия мачове за класиране на Мондиала догодина, която се отличи с рекордна резултатност. В 8-те срещи бяха реализирани цели 35 попадения.
Най-забележителни бяха 3 от срещите.
Австрия записа 5-а поредна победа, разкатавайки с 10:0 Сан Марино с 4 парчета на Марко Арнаутович, а Дания заши с 6:0 Беларус, като двама играчи – Расмус Хойлунд и Андрес Дрейер, се разписаха по 2 пъти.
Шокиращо и унизително поражение пък претърпя Черна гора в дебюта на новия си селекционер Мирко Вучинич – 0:4 при гостуването на футболния лилипут от далечния Север – Фарьорските острови.
Ето и всички резултати от четвъртък вечер:
Група С
Беларус – Дания 0:6
Шотландия – Гърция 3:1
Група G
Финландия – Литва 2:1
Малта – Нидерландия 0:4
Група Н
Австрия – Сан Марино 10:0
Кипър – Босна и Херцеговина 2:2
Група L
Фарьорски острови – Черна гора 4:0
Чехия – Хърватия 0:0