Антагонистите от Глазгоу записаха втори пореден равен в сблъсъка помежду си след 1:1 в края на миналия сезон. В историческото им съперничество хиксът б под №106.

К ръвните врагове Рейнджърс и Селтик завършиха 0:0 в 4-тия кръг на шотландската Висша лига.

Неделният мач на „Айброкс” бе първото издание за сезона на монументалното хайлендърско дерби, известно като „Старата фирма“, и общо 447-ото в историята във всички турнири.

В 32-рата минута Рейнджърс, които паднаха тежко през седмицата с 0:6 при гостуването си на белгийския Брюж в плейоф за влизане в Шампионската лига, си помислиха, че са повели, когато Джон Сютар вкара, но след преглед от ВАР голът бе отменен заради засада.

Двата глазгоуски гранда почти не създадоха голови положения (по 5), като едва 3 бяха точни изстрели (1 за домакините и 2 за гостите) и това предопредели 106-ия хикс в съперничеството им.

Така Селтик остава на върха в подреждането с 10 точки заедно с Хартс. Рейнджърс пък записаха четвъртия си пореден хикс и с 4 точки от 4 мача заемат незавидната 6-а позиция.