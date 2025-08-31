С абрина Карпентър взриви музикалния свят с седмия си студиен албум Man’s Best Friend, който излезе в петък и предизвика вълна от коментари онлайн. Самата певица предупреди феновете си: „Този албум не е за хора, които си държат на приличието. Това е просто забавление – и това му е целта.“

Скандалът започна още през юни, когато оригиналната обложка – Сабрина по ръце и колене в черна минирокля, докато мъж в костюм дърпа косата ѝ – бе обвинена, че „угодничи на мъжкия поглед“ и насърчава сексистки стереотипи. Певицата отвърна с алтернативна корица „одобрена от Бог“ и шеговито добави, че на обидените „им трябва да излизат повече“.

Албумът включва 12 песни, от които 9 са с предупредителен знак за съдържание. Водещите хитове Manchild и Tears бързо оглавиха класациите, а критиците ги определят като „сексуални, мощни, уязвими и без извинения“.

Не всички обаче са впечатлени. „Музикално албумът е изненадващо ванилен,“ пише The Times. „След целия шум около обложката очаквахме нещо, което да смазва мъжкия поглед завинаги.“ The Independent добавя, че въпреки някои „сензационни песни“, останалите „трудно излитат“.

Въпреки това феновете са във възторг. „Това е албум, който искаш да пуснеш на макс, докато караш с отворени прозорци“, казва 21-годишната Ейми.

Карпентър отпразнува премиерата с парти на Spotify в Hollywood Forever Cemetery и заяви, че не се е стремяла да „надскача“ предишния си проект Short n’ Sweet, спечелил „Грами“. „Това беше магически подарък, който отключи мозъка ми да опозная себе си“, сподели тя.

26-годишната бивша звезда на Disney вече е известна с дръзки текстове и провокативни изпълнения. През март на наградите Brit Awards тя събра 825 жалби до Ofcom заради еротичен танц преди праймтайма. В Лондонското Хайд Парк обаче миналия месец тя смекчи шоуто с по-семейна атмосфера – но не пропусна да зарадва публиката с 17-етапна сетлиста и „холивудска усмивка“.