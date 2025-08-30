Ж еланието да бъде близо до гаджето е провалило трансфера на Джейдън Санчо в Рома.

Бившият национал на Англия е нежелан в Манчестър Юнайтед и си търси нов отбор. „Вълците“ от Рим бяха склонни да платят за него 25 млн. евро и да му осигурят заплата от 6 млн. Сделката обаче пропадна, тъй като крилото иска да бъде по-близо до любимата. За целта обмисля варианти за приеме офертата на някой клуб от американската Мейджър лийг сокър.

За връзката между Санчо и Сауити се разбра през юни, когато се появиха информации, че двамата са изкарали чудесна ваканция на островите Търкс и Кайкос. По-рано през този месец футболистът сам потвърди слуховете, като си татуира едно от имената на певицата зад ухото. Добави също така и надпис „Само тя“ на ръката си. 32-годишната Сауити, чието истинско име е Диамонте Киава Валентин Харпър, е по-голяма със седем години от играча.

Санчо, който дойде на „Олд Трафорд“ със статута на голяма звезда, влезе в конфликт с бившия мениджър на „червените дяволи“ Ерик тен Хаг. Оттогава загуби място си в отбора и бе преотстъпван в Борусия (Д) и Челси.