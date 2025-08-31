Г одина след вторите си олимпийски игри – тези в Париж, плувецът ни Любомир Епитропов се сгоди за любовта на живота си Танеша Люкоу. Двамата се похвалиха в Инстаграм с магичния момент, който се е състоял в Британска Колумбия, откъдето е родом бъдещата булка. „Завинаги и за цял живот напред“, написаха Любо и Танеша под веселите кадри край канадско езеро.

26-годишният търновец и Люкоу (25) бяха състуденти в държавния университет на Тенеси, където тя блестеше в отбора по скокове във вода – спорт, който практикува от 9-годишна. Висшето си образование Люкоу е започнала в Алабама, докато в първите си години в САЩ Епитропов учеше в Източна Каролина. Европейският шампион на 200 м бруст за 2024 г. обича да показва красивата ни природа на своето момиче, което миналото лято заведе на Рилските езера.

