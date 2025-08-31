Г ерманецът Браян Груда вкара в последната минута на редовното време и Брайтън записа изненадваща победа с 2:1 срещу гостуващия Манчестър Сити в мач от 3-тия кръг на английската Висша лига.

Така звездната мултиселекция на Хосеп Гуардиола, която е преживява криза още от миналата кампания, остана едва 12-а в класирането, след като започна кампанията с успех, но днес навъртя второто си поредно поражение след 0:2 вкъщи от Тотнъм миналия уикенд.

Ерлин Халанд изведе Сити напред в резултата в 34-тата минута, когато преодоля двама защитници и отбеляза третото си попадение за сезона. Домакините обаче изравниха в 67-та минута, когато ветеранът Джеймс Милнър бе точен от дузпа. Халфът, който е бивш футболист на Манчестър Сити между 2010 и 2015 с 203 мача за отбора, стана най-възрастният голмайстор от бялата точка в историята на Премиершип със своите 39 години и 239 дни.

Герой за „чайките” на техния „Американ Екстрес Стейдъм” обаче стана едно пълнолетие по-младият от Милнър Браян Груда. Той бе изведен зад гърба на защитата от японеца Каору Митома и преодоля Джеймс Трафорд, след което вкара с лекота за 2:1. Това бе първа победа за Брайтън в лигата.

В другия ранен неделен мач в Англия Уест Хем пък разгроми с 3:0 Нотингам Форест като гост, а точни в заключителните 6 минути бяха Джаръд Боуен (84), Лукас Пакета (88-дузпа) и Калъм Уилсън (90+1). За лондончани това също бе първи успех.