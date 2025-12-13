За трима от участниците в последния мач на Левски за годината – този с Витоша Бистрица за Купата на България, спечелен с 3:0, той почти сигурно ще се окаже и бенефис със синия екип. Става дума за Фабио Лима, Патрик Мислович и Марин Петков. Юношата на Левски се размина с трансфер през лятото, но този път има голяма вероятност такъв да бъде осъществен. Поне такова е обещанието към футболиста от страна на ръководството. Единственият проблем е, че към Марин Петков има голям интерес от редица отбори, но нито една реална оферта.

Най-сигурният напускащ е Мислович. Словашкият халф ще се раздели с клуба по взаимно съгласие. На „Герена“ искат да скъсат и с Фабио Лима, който освен, че играе малко и приносът му е скромен, прибира и доста висока заплата. С него нещата не са сигурни на 100% и предстоят още разговори, но желанието на ръководството за раздяла е твърдо и непоклатимо.

Карлос Охене, чийто договор изтича през лятото на 2026-а, пък по всяка вероятност ще остане до края на сезона. Клубът не иска да къса с ганаеца 6 месеца преди изтичането на контракта. Въпреки че е резерва, се смята, че той може да свърши работа в някои от оставащите мачове до края на сезона. Допълнително съображение за оставането му е и това, че той е една от важните фигури за поддържане на доброто настроение в съблекалнята.

