ЦСКА почти 100 процента ще отстрани Локомотив София и ще се класира на 1/4-финалите за Купата на България. Това сочи историята на "червените" в турнира до момента. "Армейците" са били през годините на 63 осминафинала, а продължават в 59 случая. Това прави точно 93,66% успеваемост, а провалите са 4 - 6,34%.

Има и 14 случай в историята, в които ЦСКА въобще не е играл на осминафинал в турнира. 5 от тях са, защото "червените" отпадат на 1/16-финалите. Веднъж (сезон 1973/74) "армейците" започват направо от полуфинал. 8 пъти, защото е имало групови фази и реално осминафинали в схемата на турнира няма.

Иначе за последно ЦСКА се е провалял на 1/8-финал преди 12 години, когато тимът отпада от Левски. По онова време се играят два мача на разменено гостуване в тази фаза. Срещите завършват 0:0, а в крайна сметка "червените" отпадат след изпълнение на дузпи. Преди това "армейците" се дънят на тази фаза през далечния сезон 1980/81, когато губят от Спартак Варна.

През сезон 1961/62 "червените" са много близо до голям обрат след загуба 0:3 от Черно море във Варна, но стигат само до 2:0 в реванша и отпадат. През 1976/77 пък ЦСКА е отстранен от Пирин Благоевград в един мач.

