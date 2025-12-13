В отворена връзка живее австралийската боксьорка Шанън Филип.

Русокосата дама сама призна това в интервю за „Дейли Мейл“ и допълни, че в този тип отношения е разрешено да си лягаш и с мъже, и с жени. „Това е нещо ново и за двама ни и му се наслаждаваме“, разказа без свян Шанън.

Тя се посъветвала с любимия Линдън и за профила си в OnlyFans, от който печели по около 45 000 долара на месец. 26-годишната боксьорка в средна категория откри акаунта миналата година с идеята да покрива разходите си, след като не успява да заработва добре на ринга. В професионалната си кариера тя има 2 мача, които завършиха със загуби. „Седнахме с партньора ми и го обсъдихме надълго и нашироко. Ако преди години ми бяха казали, че ще качвам подобни снимки за абонати, щях да се изсмея“, откровено си призна бившата фризьорка и учителка по танци, която живее в Голд Коуст.

„Истината е, че жените боксьори нямат постоянни доходи, а това не им позволява да вървят нагоре. Когато нямаш достатъчно за лагери, треньори, пътувания и лекари, всичко приключва“.

Шанън не планира да се отказва от OnlyFans в близко бъдеще, тъй като си е поставила цели в живота, не само в бокса. „Искам да си купя къща, както и други имоти. Семейството ме подкрепя в решенията. Да имам абонати ми дава възможност за гъвкав начин на живот“, продължава с откровенията Шанън.

„Много от моите абонати имат фетиш към краката, други обичат да бъдат подчинени и да им се говори снизходително. Аз съм отворена към нови неща“, казва още блондинката и допълва, че много от нейните снимки са заснети от любимия Линдън.

Макар да отделя много време на изявите си в социалните медии, тя не забравя и да тренира усилено. „Искам да се усъвършенствам като боксьор“, категорична е австралийката.