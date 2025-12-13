Б анско - ски курорт №1 в България, откри по уникален начин зимния сезон. Тази година за първи път шоуто не бе на Бъндеришка поляна, а на над 2600 метра надморска височина - под връх Тодорка. Ски легендите Марк Жирардели и Джорджо Рока бяха голямата атракция за стотиците любители на белите спортове, които ги аплодираха шумно. Двамата направиха впечатляващи спускания по трасето и показаха, че не са загубили от блясъка си, който имаха по време на своята активна и пълна с медали и купи състезателна кариера.

Двамата шампиони и деца скиори от клубовете в Банско дадоха старт на зимния сезон малко след 11:00 часа днес с общо спускане по писта „Бъндерица 2“. Стартът им тръгна под връх Тодорка, а финалът бе край най-високите върхове в Пирин - Вихрен и Кутело.

С много слънце, усмивки и увереност, че ни очаква поредният зимен сезон, стартира зимната фиеста в Банско.

Легендарният италиански слаломист Джорджо Рока прикова вниманието на публиката, след като вдигна с Жирардели завесата на поредното зимно приключение в Пирин планина. 50-годишният ас в ските е един от петимата - заедно с Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто Томба и Марсел Хиршер, с по 5 поредни победи на слалом в Световната купа.

Състезанието "Ловци на съкровища" също е хит за феновете и тази година, в това състезание любителите на белия спорт търсят своите награди под снега. Регистрацията за игрите “Влез в отбора на шампиона” и “Ловци на съкровища” се проведе на Бъндеришка поляна, но и двете събития бяха под връх Тодорка.

Билетът за кабинковия лифт днес важи и за лифтовете „Бъндерица 1“ и „Бъндерица 2“.

*Автор: Пламен Вълков и Владимир Симеонов

Екип на Телеграф