П оследните дни на астрономическата есен ще са топли и сухи за сезона до Игнажден, каза пред „Телеграф“ Красимир Стоев, дежурен синоптик от НИМХ. В събота сутринта на много места в равнините ще е облачно и мъгливо, но по обяд облачността ще се разкъса, а в по-голямата част от страната ще е слънчево. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса и малко по-ниски в Дунавската равнина, където мъглата ще е по-трайна.

Ясно

Според синоптика в неделя сутринта ще е предимно ясно, тихо и сравнително студено (минус 4 градуса в котловините). В Дунавската равнина умерен западен вятър ще издуха мъглата до обяд, а през деня ще се затопли до 7-12 градуса.

Следващата седмица започва с мъгли и ниска слоеста облачност в Дунавската равнина. По-студено ще е в районите с трайна мъгла, а в останалата част температурите през деня ще са между 5-10 градуса. В сряда в Предбалкана и Източна България ще се затопли и през деня термометърът ще отчита 14-16 градуса. На изолирани места е възможен слаб дъжд.

През седмицата в планините ще е слънчево, но на височина 2000 м през деня ще е около нулата, каза Красимир Стоев.

Светлана Трифоновска