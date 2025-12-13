В иктория Бекъм удари в земята останалите футболни съпруги, след като за поредна година е най-търсената от тях в Google, и то с огромна преднина. Името на половинката на Дейвид Бекъм е било изписвано 12.698 милиона пъти между 5 януари и 5 декември 2025 г. Освен това 51-годишната бивша певица е била търсена в комбинация с думите „козметика“ и „мода“ заради успешния бизнес с нейната марка. Тази година Пош Спайс натрупа допълнителна популярност покрай това, че нейният съпруг от 1999 г. и баща на четирите й деца стана „сър“.

Далеч зад лейди Бекъм, но все пак втора по интерес сред потребителите, е бразилската инфлуенсърка Вирджиния Фонсека.

Пищната красавица е била търсена 4.396 млн. пъти, като повечето от тях са били, за да научат хората колко голямо е богатството й и как е изглеждала преди и сега. А освен това и във връзка със звездата на Реал (Мадрид) Винисиус, с когото след раздялата накрая се сгодиха. Тв звездата, която се радва на 53,7 млн. последователи в Инстаграм, има три деца от певеца Зе Фелипе.

Трета в класацията е 31-годишната Джорджина Родригес, която през август получи дългоочакваното предложение от Кристиано Роналдо. Повечето общо 3,397 млн. проверки на феновете са били именно за цената на диамантения пръстен от португалския нападател, който му струваше $5 млн.

Веднага след нея с 3.158 млн. търсения е жената на Лео Меси – Антонела Рокуцо (37).

Под №5 в подреждането е американската рапърка Сауити, която е гадже на крилото на Астън Вила и Англия Джейдън Санчо. 32-годишната изпълнителка, която е със 7 г. по-голяма от футболиста, е била търсена 2.609 млн. пъти.

Топ 10 допълват тв водещата Мая Джама (приятелка на Рубен Диас) с 2.196 млн. търсения, Бруна Бианкарди (приятелка и майка на две от децата на Неймар), американската моделка Ашлин Кастро (тръпка на Джуд Белингам), аржентинката Тини Стосел (годеница на Родриго де Пол) и френската актриса Лина Кудри, която през юли се омъжи за Карим Бензема.