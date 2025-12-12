Б ългарският боксьор Кубрат Пулев загуби злощастно с нокаут от руския боксьор Мурат Гасиев в шестия рунд за регулярната световна титла на Световната боксова асоциация. "Чувствам се супер, благодаря на хората, които ме подкрепяха. Е, бокс е са, един удар може да реши целия мач. Един удар все може да се пропусне, с малките ръкавици няма как. Яд ме е, че не успях да зарадвам българите. Важното е, че дойдохме, играхме, опитахме", заяви той.

Гасиев угаси Кобрата!

"Никакво влияние не оказа ситуацията с ръкавиците. На всички българи благодаря, че дойдоха да ме подкрепят от всички краища. Има много хора, които не успяха сега да дойдат, но винаги ме подкрепят, имаше много българи", добави Кубрат Пулев с първите си думи след мача.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX