М урат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в шестия рунд с мощно ляво кроше в брадата. Така българинът не успя да защити регулярната световна титла на WBA в тежка категория. В главната битка на галавечерта в Дубай Кобрата загуби от руснака Мурат Гасиев, който приключи Пулев за шест рунда.

Двамата започнаха с размяна на леки удари. Кубрат нанесе двоен ляв прав около средата на рунда. Пулев тласна Гасиев към въжетата с нов ляв прав. Българинът нанесе добър прав десен, последван от нов ляв прав. Гасиев също тръгна с левия прав. Българинът на няколко пъти вкарваше и дясната си ръка. Пулев нанесе десен боди шот, последва още един ляв прав, след което и ляв-десен. Първият рунд премина при лека доминация на по-активния Кубрат Пулев.

Пулев: Е, бокс е са, чувствам се супер

Във втория рунд Гасиев прибра гарда, но Кобрата все пак успяваше да го намира. Руснакът продължи да действа предпазливо, а родният боксьор правеше хубави финтове. Кобрата успя да намери пояса на съперника. Пулев вкара дясната ръка, Гасиев също пробва, но бе блокиран. В третата част Кобрата притисна Гасиев към въжетата с левия прав. Последва удар в лицето на руснака. Пулев направи неуспешна комбинация с дясната ръка. Руският боксьор отново бе предпазлив. Гасиев се отчете с ляво кроше, последвано от боди шот. Пулев също атакува тялото на опонента със силния си ляв прав. Гасиев за първи път ползва лявата ръка през гарда на Кубрат. Руснакът вкара десен ъперкът, Пулев отговори с ляв прав.

Руснакът опита да притесни Кобрата с ъперкъти в тялото в четвъртия рунд. Пулев веднага включи и дясната ръка, след което направи няколко крачки назад. Гасиев тръгна да скъсява. Пулев нанесе нечист удар, Гасиев го удари под пояса, след което веднага се извини. Гасиев започна да се цели по-нагоре. Мурат Гасиев притисна българина към въжетата, но той веднага се освободи. Пулев завъртя за ъперкът, нанесе удар с левия прав. Гасиев пробва комбинация, но не успя да започне канонада. Кобрата започна с ляв-десен петата част. Пулев направи добра комбинация, имаше гард от руснака, който бе притиснат до въжетата. Пулев успя да повиши темпото. Пулев намери съперника с ляво кроше. Руснакът уцели с дясно такова. Пулев нанесе няколко добри десни прави. Гасиев заходи с ляво кроше. Нивото на размените се повиши. Пулев опита ляво кроше, но покрай гарда. Кобрата получи удар в гърдите. Пулев се раздвижи, нанесе добър ляв-десен. Кобрата опита боди шот, след което нанесе ляв-десен. Руснакът опита разнообразни удари. Пулев се предпази добре при удар с дясната ръка на Гасиев.

В шестия рунд дойде и развръзката. Пулев пробва с десницата да респектира Гасиев. Гасиев нанесе силно ляво кроше, с което повали Кубрат Пулев. Това бе и краят на двубоя. Мурат Гасиев е новият шампион.

