ТВ спорт на 13 декември

Diema Sport

12:00 Славия - ЦСКА 1948, Sesame Купа на България

15:00 Спартак (Вн) - Ботев (Пд), Sesame Купа на България

18:00 ЦСКА - Локомотив (Сф), Sesame Купа на България

21:00 Баскетбол: Гран Канария – Баскония, Лига Ендеса

Diema Sport 2

14:30 Норич – Саутхемптън, Чемпиъншип

17:00 Ливърпул – Брайтън, Висша лига

19:30 Бърнли – Фулъм, Висша лига

22:00 Арсенал – Уулвърхемптън, Висша лига

Diema Sport 3

14:00 Карлсруе – Падерборн, Втора Бундеслига

17:00 Челси – Евертън, Висша лига

19:30 Байер – Кьолн, Бундеслига

21:30 Хановер – Бохум, Втора Бундеслига

Nova Sport

14:00 Арминия – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига

16:30 Айнтрахт – Аугсбург, Бундеслига

20:00 Метц – ПСЖ, Лига 1

22:05 ФК Париж – Тулуза, Лига 1

Max Sport 1

11:30 Голф: Alfred Dunhill Championship

19:00 Волейбол: Монца – Гротадзолина, Серия А1

Max Sport 2

19:00 Волейбол: Берое – Нефтохимик, НВЛ

22:30 NHL: Ню Йорк Айлъндърс - Тампа Бей Лайтнинг

Max Sport 3

16:00 Торино – Кремонезе, Серия А

19:00 Парма – Лацио, Серия А

21:45 Аталанта – Каляри, Серия А

Max Sport 4

15:00 Атлетико – Валенсия, Ла Лига

17:15 Майорка – Елче, Ла Лига

19:30 Барселона – Осасуна, Ла Лига

22:00 Хетафе – Еспаньол, Ла Лига

Ring

21:00 ПСВ – Хераклес, Ередивизии

23:00 Спортинг – Авеш, Примейра лига

Евроспорт

10:15 Ски: СК във Вал д'Изер, първи манш, гигантски слалом, мъже

11:45 Ски: СК в Санкт Мориц, спускане, жени

13:45 Ски: СК във Вал д'Изер, втори манш, гигантски слалом, мъже

Евроспорт 2

15:00 Биатлон: СК в Хохфилцен, щафета, жени

16:35 Ски скокове: СК в Клингентал, голяма шанца, мъже

18:30 Ски бягане: СК в Давос, спринт, мъже и жени

19:00 Сноуборд: СК в Кортина д'Ампецо, паралелен гигантски слалом, мъже и жени.