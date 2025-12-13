ТВ спорт на 13 декември
Diema Sport
12:00 Славия - ЦСКА 1948, Sesame Купа на България
15:00 Спартак (Вн) - Ботев (Пд), Sesame Купа на България
18:00 ЦСКА - Локомотив (Сф), Sesame Купа на България
21:00 Баскетбол: Гран Канария – Баскония, Лига Ендеса
Diema Sport 2
14:30 Норич – Саутхемптън, Чемпиъншип
17:00 Ливърпул – Брайтън, Висша лига
19:30 Бърнли – Фулъм, Висша лига
22:00 Арсенал – Уулвърхемптън, Висша лига
Diema Sport 3
14:00 Карлсруе – Падерборн, Втора Бундеслига
17:00 Челси – Евертън, Висша лига
19:30 Байер – Кьолн, Бундеслига
21:30 Хановер – Бохум, Втора Бундеслига
Nova Sport
14:00 Арминия – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига
16:30 Айнтрахт – Аугсбург, Бундеслига
20:00 Метц – ПСЖ, Лига 1
22:05 ФК Париж – Тулуза, Лига 1
Max Sport 1
11:30 Голф: Alfred Dunhill Championship
19:00 Волейбол: Монца – Гротадзолина, Серия А1
Max Sport 2
19:00 Волейбол: Берое – Нефтохимик, НВЛ
22:30 NHL: Ню Йорк Айлъндърс - Тампа Бей Лайтнинг
Max Sport 3
16:00 Торино – Кремонезе, Серия А
19:00 Парма – Лацио, Серия А
21:45 Аталанта – Каляри, Серия А
Max Sport 4
15:00 Атлетико – Валенсия, Ла Лига
17:15 Майорка – Елче, Ла Лига
19:30 Барселона – Осасуна, Ла Лига
22:00 Хетафе – Еспаньол, Ла Лига
Ring
21:00 ПСВ – Хераклес, Ередивизии
23:00 Спортинг – Авеш, Примейра лига
Евроспорт
10:15 Ски: СК във Вал д'Изер, първи манш, гигантски слалом, мъже
11:45 Ски: СК в Санкт Мориц, спускане, жени
13:45 Ски: СК във Вал д'Изер, втори манш, гигантски слалом, мъже
Евроспорт 2
15:00 Биатлон: СК в Хохфилцен, щафета, жени
16:35 Ски скокове: СК в Клингентал, голяма шанца, мъже
18:30 Ски бягане: СК в Давос, спринт, мъже и жени
19:00 Сноуборд: СК в Кортина д'Ампецо, паралелен гигантски слалом, мъже и жени.