Щ яхме ли изобщо да сме сгодени, ако не го публикуваме, пошегуваха се Бернарда Пера и Кристиан Крайна. Влюбените тенисистка и баскетболист съобщиха по този начин на света, че са се сгодили в Тайван.

31-годишната Пера и Крайна (34) живеят в САЩ, но и двамата са родом от Хърватия. Достигалата до №27 и носителка на две WTA титла се премества зад океана със семейството си, когато е на 16 г., и оттогава представя новата си родина. Неин треньор е бившият топиграч Гийермо Каняс.

Любимото момче на Бернарда пък се състезава за университета на Тексас-Пан Американ, преди да продължи кариерата си в европейски отбори. От 2022 г. пък 208-сантиметровият център се изявява в тайванското първенство.