П римамлива оферта да разкаже за развода си с Ана Иванович е получил Бастиан Швайнщайгер.

Клюката гласи, че най-известната телевизионна водеща Опра Уинфри е готова да плати 1,5 милиона евро на бившия футболен национал на Германия, за да гостува в нейното шоу. Американката, вече на 71, е известна с това, че изтръгва най-съкровените и дълбоко пазени тайни от гостите си. Тя се надява да склони Швайни да каже своята версия за края на връзката си с Ана.

Сръбкинята, която дълги години беше смятана за най-красивата в женския тенис, и световният шампион от 2014-а, се разделиха през пролетта след 9 години брак и три деца. Малко след това стана ясно, че има намесено трето лице – българката Силва, която също като Ана и Бастиан живееше в Майорка (Исп) със съпруга си и двете им момчета.