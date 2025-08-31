О скар Пиастри (Австралия, Макларън) направи решаваща крачка към титлата във Формула 1, след като спечели Гран при на Нидерландия, записвайки седмата си победа от началото на сезона. Така 24-годишният ас от Мелбърн взе нови 25 точки и вече води с 34 на върха в класирането.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен (Нидерландия, Ред Бул) започна състезанието свръхагресивно и с коренно различна стратегия от двата автомобила на Макларън. Той заложи на гумите с мека смес и атакува още на началната права Ландо Норис, за да го изпревари няколко завоя след старта. Домакинският напън на Макс почти го изкара извън третия шикан, но той удържа болида си и остана втори.

Това начало всъщност бе мечтано за водещия Макларън на Оскар Пиастри, който поведе убедително. Единственият му съперник за титлата – съотборникът му от Великобритания Ландо Норис, пък бе блокиран зад Верстапен.

Към 20-ата обиколка на писта „Зандвоорт” се забелязаха и първите капки дъжд, което принуди отборите да премислят плановете си за спирания. Те обаче получиха подарък от Люис Хамилтън (Великобритания, Ферари), който заби автомобила си в огражденията край трети завой. Логично, лидерите Пиастри, Норис и Верстапен моментално направиха бокс за нови гуми.

Автомобилът на сигурността се оттегли за 27-та обиколка и след рестарта промяна на върха нямаше. Водачите бяха преследвани от Исак Аджар (Франция, Рейсинг Булс) и Джордж Ръсъл (Великобритания, Мерцедес), а единственото Ферари на трасето на Шарл Льоклер заемаше шестата позиция. Състезателят на Монако обаче я отстъпи в 53-та обиколка с катастрофа.

След многобройни влизания на автомобила на сигурността и последвали сближавания на пилотите, всичко трябваше да бъде решено от чистата състезателна скорост. В петък и събота сутрин най-бърз беше Ландо Норис с 3/3 в тренировките, но нямаше късмет днес. Той не успя да изпревари Пиастри в нито един рестарт, а пет обиколки преди края дори отпадна заради теч на масло.

Верстапен финишира втори в домашното си състезание, а Исак Аджар затвърди кандидатурата си за втори пилот на Ред Бул със силно каране, трето място и първи подиум в кариерата. Ръсел, Александър Албън (Тайланд, Уилямс) и Оливер Берман (Великобритания, Хаас) допълниха петицата, като последният бе героят на деня, след като стартира от бокса с новата конфигурация на болида.