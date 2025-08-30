Б ългарският национал Илия Груев изигра силен мач като титуляр, а Лийдс Юнайтед завърши наравно 0:0 с Нюкасъл в мач от третия кръг на английското първенство по футбол. След него йоркшърци са десети в класирането на Висшата лига с четири точки и една повече от Манчестър Сити.

Груев остана на терена 90 минути и се представи много добре във втория си пореден пълен мач. Той завърши 52/55 подавания, както и 9/9 във финалната третина на терена. Халфът също така отне две топки и спечели осем единоборства.

Силната игра на двете отбрани обаче остави самия мач под очакванията и зрителите на "Еланд Роуд" видяха само три точни удара. Най-доброто положение бе за Нюкасъл, след като в началото на второто полувреме Джейкъб Мърфи стреля от границата на наказателното поле. Лукас Пери обаче отрази един от двата точни удара на гостите.

Нюкасъл все още няма победа през новия сезон в английското първенство. "Свраките" са с две точки след две поражения и загуба, което ги оставя едва на 15-о място във временното класиране.