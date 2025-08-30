С цена ала Бриджит Джоунс се разигра на летището в Сингапур, където четири елитни италиански плувкини били арестувани на връщане от ваканция в Бали. Охраната забелязала как те отмъкват два парфюма от безмитния магазин и се наложила намесата на посолството, за да бъдат освободени.

Националките участвали на световното в Сингапур, което завърши на 3 август, а до 14-и отишли да разпуснат в Бали. Малко преди да се качат на самолета за вкъщи, двама агенти ги спрели и извадили от раницата на Бенедета Пилато два парфюма. Оказало се, че там ги е пъхнала нейната съотборничка Киара Тарантино, която същия ден празнувала 22-рия си рожден ден. В романа „Бриджит Джоунс: На ръба на разума“, който има и успешна екранизация, героинята отива в затвора в Тайланд, след като гаджето на приятелката й слага наркотик в багажа на Бриджит.

Покрай инцидента задържани от полицията били и другите плувкини, които преди това изживели страхотна ваканция - Анита Ботацо и София Морини, като именно те потърсили помощ от италианските власти. Любопитното е, че самата Киара, която още не е направила никакво изявление и е изтрила всичките си профили в социалните мрежи, е служителка на финансовата полиция в родината си.

Самата Пилато, която донесе бронз на 50 м бруст от Сингапур и е световна шампионка на 100 м бруст от Будапеща 2022, написа в Инстаграм: „В дни, които би трябвало да са основно за почивка и психическо разтоварване, преживях, далеч от дома, особено трудни моменти, които за щастие се оказаха независими от моята воля, но които сериозно ме засегнаха“.

„Искам да уточня, че сътрудничих с местните власти от самото начало, с пълната подкрепа на италианското посолство. За щастие инцидентът приключи в рамките на няколко часа, без никакви последици, благодарение на максималната ми честност със същите тези власти“.

“Никога не съм възнамерявала да правя непозволени действия и тези, които ме познават, знаят колко много държа на спортните ценности, справедливостта и честността. От този опит научих страхотни уроци за благоразумието, индивидуалната отговорност и ценностите на хората около мен“, допълни звездата, която след едноседмичен престой в хотел в Сингапур за изясняване на случая вече е заобиколена от близките си в Таранто.