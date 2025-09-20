Е дин от големите трансферни провали в историята на футбола – Михайло Мудрик, обмисля да смени спорта. Челси плати 100 млн. евро за украинеца през януари 2023 г., но той така и не успя да се наложи, а за капак бе наказан за допинг.

Според испанския вестник „Марка“ Мудрик обмисля драстична промяна и ще се опита да пробие в леката атлетика. Целта му е да участва на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., като иска да се пробва в спринта.

Украинецът счупи рекорда за скорост във Висшата лига, като стигна до 36.67 км/ч в дебюта си за Челси.

Все още обаче не е ясно как точно ще стане това. В момента правата на Мудрик са спрени заради допинг, като все още не е ясно колко точно ще е наказанието му.

Според „Марка“ и други медии обаче той вече тренира с украинския отбор под надзора на бивши олимпийци.