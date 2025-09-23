С тарши треньорът на Малмьо Хенрик Ридстрьом заяви преди мача с Лудогорец от основната фаза на Лига Европа, че очаква равностоен сблъсък, който да бъде спечелен от отбора, който подходи по-умно. Наставникът на шведския шампион добави, че иска тимът му да бъде по-концентриран в домакинските срещи и да не допуска грешките от миналия сезон, когато според него Малмьо е изгубил твърде много точки у дома.

"Лудогорец може да е непознат тим за широката публика в Швеция, но те са шампиони на България 14 години поред. Ясно е, че това е труден опонент. Трябва да бъдем умни. Силните страни на Лудогорец са в атака. Те са опасни по крилата и в нападение и трябва да внимаваме за тях. Нещото, от което се нуждаем, е постоянство. Мисля, че играем добре, но имаме вътрешни проблеми, които ни пречат. Знам на какво са способни моите футболисти, знам колко добри сме в трудните ситуации и утрешни сме решени да покажем, че можем да излизаме от тях", каза Ридстрьом, чийто тим няма победа вече четири поредни мача в шведския шампионат.

"Надявам се да сме по-стабилни тази година, спрямо миналата в Лига Европа. Тогава не подходихме достатъчно отговорно към някои срещи. Вместо да сме дисциплинирани, ние допускахме леки голове и бяхме принудени да догонваме. Надявам се, че ще сме по-добри. Сега играем по-директен футбол. Утре искаме да излезем, да предизвикаме себе си, но без да губим баланса и да нараняваме сами себе си", добави наставникът на Малмьо.

Той бе попитан и за това каква подкрепа от феновете очаква утре.

"Подобни мачове са привилегия. Въпреки лошите ни резултати в първенството, феновете все още са зад нас. Такава подкрепа може да доведе до много положителни неща, но и до големи разочарования. Знам, че хората тук ги е истинска грижа за представянето на Малмьо. Иска ми се утре по трибуните да ври и кипи. Подкрепата на феновете може да ни помогне", завърши Ридстрьом.

