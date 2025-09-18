Е дин потник, разкъсан на парчета от изблик на емоции. Един подивял Юсеин Болт, който куфее от радост дивашки в тълпата.

Една нова ера за ямайския спринт. Значението на присъствието на Болт има висока емоционална стойност. То подчертава приемственост. Традицията не е загубена и нищо не е забравено с коронясването на новия шампион в спринта на 100 м Облик Севил.

Талант

Със спечеленото световно първенство в Токио, 24-годишният атлет осребри по безапелационен начин безспорния си талант и се превърна в първия ямаец, който триумфира в спринта, след като легендарният му сънародник реши да се оттегли след Олимпиадата в Рио преди девет години. Севил бе вдъхновен като дете от осемкратния олимпийски шампион и се втурна да го наследи. За тази цел той се довери на бившия треньор на Болт, Глен Милс и съвестно следваше всичките му наставления.

Севил изпита на свой гръб тежестта на очакванията на ямайците, които виждат в негово лице наследника на Болт.

„Невероятно е, че имам възможността да се състезавам пред Юсеин тук в Токио”, коментира Облик. „Неговият треньор е и мой треньор и знам, че точно в този момент и двамата са много горди с мен. Винаги са ми казвали, че един ден ще стана световен шампион. Доказах се пред очите му, станах шампион и много се гордея с това.”

Феникс

Преди две години в Будапеща Севил се размина на косъм с медалите. Тогава той беше на 22 г. и завърши с времето на сребърния медалист Летсил Тебого. Фотофинишът обаче показа, че е останал на четири хилядни от секундата от медалите. След това бе замесен в най-бързия олимпийски финал на Игрите в Париж. Той завърши на последно място с време 9,91 сек. Ако беше бягал със същата скорост на предишната Олимпиада в Токио три години по-рано, той щеше да се класира на четвърто място.

Пропадането на финала дойде, след като ямаецът даде най-добро време на полуфиналите. Сътресението подхрани съмнения дали има потенциала да стане шампион и да покори световния връх.

„След огромното разочарование в Париж, където имаше големи очаквания към Севил да реализира таланта си, беше от огромно значение да се реваншира по подобаващ начин особено пред погледа на Юсеин Болт”, коментира пред ВВС Sport двукратният световен шампион на 110 м с препятствия Колин Джаксън.

„Той има огромен талант, радва се на голямо уважение в Ямайка, оставаше му само да докаже, че е в състояние да печели титли от големи турнири. Мнозина бяха започнали да го подценяват заради случилото се в Париж. Започнаха да го отписват и изобщо да не го слагат в сметките, независимо от добрите резултати, които постигаше на пистата. Но той им го върна тъпкано. Възроди се от пепелта като истински ямайски Феникс.”

Съвети

В неделя вечерта той направи почетна обиколка на победител след спечеления полуфинал, като през цялото време държеше прилепен до устните показалеца си и с този жест символично запечатваше устите на критиците си. Жестът се превърна в своеобразна кулминация на вечерта, въпреки че тепърва предстояха състезания при жените.

„Доказах, че съм истински състезател и съдбата ми е отредила да стана шампион”, коментира Севил. „Да спечеля златния медал беше нещо специално за мен. Състезанието е предизвикателство както на физическо, така и на психологическо ниво и мисля, че най-после успях да спечеля и в психологически план. Хората могат да говорят каквото си искат. Аз се фокусирах единствено върху собственото си представяне и това бе ключът към победата ми. Чувствам се великолепно. Много съм развълнуван, че на мен се падна честта да върна златото в неговия дом в Ямайка.”

Болт често се появява на тренировките в Кингстън. Там в компанията на бившия си треньор Милс той споделя ценни съвети с атлетите.

„Болт ми каза, че неговата мотивация в спорта е била семейството му. За мой късмет мога да кажа същото и за моето семейство, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло в стремежа ми да ставам по-добър. Знам, че като побеждавам, правя всички от семейството ми щастливи. Мога да кажа, че след смъртта на баща ми Юсеин влезе в ролята на основния мотиватор в моя живот”, сподели Облик. Той разкъса потника си от радост, след като завърши за 9,77, което е негово лично най-добро време. Постигнатият резултат му позволи да изпревари сънародника си Кишан Томпсън, който до този момент държеше най-добрия резултат в спринта за годината и се смяташе за най-бързия човек в света.

Завръщане

Двойната победа за Ямайка слага началото на нова ера от тотална доминация на спринтьорите от Карибския остров. При жените ситуацията е сходна. Предстоящите турнири ще бъдат последни в славната състезателна кариера на легендарната Шели-Анн Фрейзър-Прайс. След нея обаче щафетата ще премине в 21-годишната Тина Клейтън, която спечели сребро в женския финал на 100 м и с това на Националния стадион в Япония бе официализирана смяната на поколенията в ямайския спринт.

Детронираният шампион Ноа Лайлс остана далеч назад в битката за отличия, а американският отбор бе тормозен от редица контузии. Въпреки това за американците също имаше утешителна награда и това бе титлата на Мелиса Джеферсън-Уудън, с която бе спазена традицията тези две нации да продължат да диктуват модата в спринтовите бягания. Победата на Севил сложи край на период от четири поредни златни отличия за американски спринтьори. Сега неговата страна пък възлага своите надежди, че започва своя златна поредица от успехи.

„Всеки ямайски спринтьор излиза на пистата с мисълта, че трябва да бъде най-добрият. Тези очаквания повишават градуса на напрежението”, коментира олимпийският шампион на дълъг скок Грег Ръдърфорд. „Всеки път, когато излизат на пистата, те усещат, че очите на цялата нация, която обожава своите спринтьори, са вперени в тях. Облик Севил и Кишан Томпсън успяха да преглътнат и да преработят напрежението, което беше възможно най-доброто за тях. Самият шампион пък вече е достатъчно голям, за да доказва себе си и потенциала си да побеждава. Всички приказки, съмнения и уговорки изчезнаха за точно 9,7 секунди. САЩ за кратко властваха в тази дисциплина, но Ямайка се завърна и си върна своето.”

Хари Пул, ВВС