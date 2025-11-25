Б разилската волейболистка Хулия Азеведо живее втори живот, след като беше простреляна при опит за грабеж.

Бандитите нападнали 180-сантиметровия диагонал, докато тя се движела с колата си из улиците на Рио де Жанейро в неделя. Един от престъпниците открил огън по автомобила и уцелил в гърба 28-годишната красавица. За щастие куршумът минал на милиметър от гръбначния й стълб, което я спасило от почти сигурна смърт.

„Родих се отново! На връщане към дома преживях нещо, което никога не съм си представяла, че ще се случи - бях простреляна. Първо искам да уверя всички, че съм добре. Куршумът проникна в гърба ми, но слава Богу, че не е засегнал гръбначния ми мозък. Преминал е на 1 мм от гръбначния стълб и не е пронизал никакви органи - на сантиметър от пикочния ми мехур. Съдбата ми можеше да бъде много различна... Буквално се родих отново. Ще се върна още по-силна. Благодаря ти, Боже, за този втори шанс“, заяви звездата на бразилския Тижука.