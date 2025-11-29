Адриан Сутил не за първи път има проблеми със закона

Б ившият пилот във Формула 1 Адриан Сутил е бил арестуван в международна акция по подозрение в измама и присвояване в големи размери. 42-годишният бивш състезател е задържан от полицията в Германия, съобщава „Билд“.

Германецът и още няколко души са арестувани от полицията в Баден-Вюртемберг като част от разследването. Разследването е проведено в Монако, Швейцария и Германия.

Сутил се състезава във Формула 1 в продължение на 7 години, като караше за Спайкър, Форс Индия и Заубер. Едно от най-добрите му състезания беше Гран при на Монако през 2013 г., когато завърши пети.

Той не за първи път има проблеми със закона. През 2011 г. Сутил беше замесен в бой в нощен клуб в Шанхай, когато директорът на тогавашния тим Лотус – Ерик Люкс, бе ранен с чаша шампанско. Сутил беше признат за виновен и получи 18-месечна условна присъда и глоба.

През 2020 г. той разби автомобил Макларън за 1.2 млн. паунда в Монако.