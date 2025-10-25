А встралийката Моли О'Калахан подобри световния рекорд на 200 м свободен стил в 25-метров басейн втори път за една седмица. След като на 18 октомври в Уестмонт (САЩ), тя стана първата плувкиня, слязла под 1:50.00 минути, финиширайки за 1:49.77, на следващото състезание от Световната купа в Торонто тя подобри още постижението си и завърши за 1:49.36 мин.

„Ако настроиш съзнанието си за това, можеш да го постигнеш. И ако вложиш много труд и имаш подкрепата на страхотен екип зад себе си, всичко е възможно. Искам да благодаря на всички от екипа ми. Те правят така, че да постигам изключителни неща. Така че мисля, че използвайте хората зад вас, използвайте тази подкрепа и им се отплатете“, каза О'Калахан, която взе и 10 000 долара за постижението си.

Тройката в Торонто допълниха Лани Палистър (Авл) с 1:51.75 и Ерика Феъруотър (НЗел) с 1:52.71.

В кариерата си О'Калахан има общо 5 олимпийски титли, като една от тях е индивидуално – на 200 м св. Стил в Париж. Тя е и с 11 световни титли в 50-метров басейн и с три златни медала в 25-метров басейн.