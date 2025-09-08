Б ългарска федерация по лека атлетика, начело с Георги Павлов, с нов договор с JOMA за екипировка

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), под ръководството на своя президент Георги Павлов, обявява ново партньорство с водещия испански производител на спортна екипировка JОМА. Договорът предвижда цялостна и модерна екипировка, създадена специално за българските национали.

Още с встъпването си в длъжност Георги Павлов очерта подобряването на условията за националните състезатели като свой приоритет. Воден от стремежа да осигури съвременна и качествена подготовка, той постави акцент върху необходимостта от нова екипировка, която да отговаря на най-високите професионални стандарти и да отразява идентичността на българския национален отбор.

През последната година националите разполагаха с ограничен набор артикули със стар дизайн, които не отговаряха на нуждите и професионалните изисквания на атлетите. Новото партньорство с JОМА слага край на тези проблеми и гарантира широк спектър от артикули, които ще осигурят комфорт, функционалност и модерна визия на международната сцена.

„За мен и за ръководството на БФЛА подкрепата на българските атлети е водещ приоритет. С този договор поставяме началото на една нова страница – модерна екипировка, създадена за нашите национали, която ще им даде самочувствието и условията да се представят на най-високо ниво,“ заяви Георги Павлов, новоизбран президент на БФЛА.

Марина Лопес, главен изпълнителен директор (CEO) на JOMA Sport: „В JOMA продължаваме да работим за предлагане на най-добрите продукти чрез постоянна технологична еволюция и ежедневна отдаденост към онези, които влагат всичко в своя спорт. Затова сме изключително щастливи да си партнираме с Българската федерация по лека атлетика и развълнувани да я подкрепяме по пътя ѝ към най-престижните състезания. Това партньорство е важен етап за JOMA Sport в европейската атлетика и е чест да бъдем официален технически спонсор на федерацията. Стремежът към съвършенство и амбицията да предлагаме най-доброто са основни ценности във философията на JOMA, които споделяме с Българската федерация по лека атлетика.“

Това е ключова стъпка в посока модернизация и професионализиране на работата във федерацията и ясен знак, че новото ръководство действа целенасочено и отговорно за развитието на леката атлетика в България.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX