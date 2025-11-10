С елекционерът на България Джанлоренцо Бленджини и посрещачът на Веро Волей (Монца) Мартин Атанасов се събраха в популярното италианско предаване After Hours – La SuperLega di notte. Двамата говориха открито за пътя на националния отбор и за това как българският волейбол се превърна от проект с неясно бъдеще в една от водещите сили в света. „Мнозина ме сметнаха за луд, когато приех предложението да поема България,“ призна Бленджини. „Но ме привлече идеята да изградя нещо от нулата. Не исках да ръководя готов отбор, а да създам такъв – с характер, с амбиция, с кауза.“

Две години по-късно резултатът говори сам за себе си – България се изкачи от 20-о до Топ 10 в световната ранглиста и спечели сребро на световното първенство във Филипините. Успех, който върна усмивките и гордостта на феновете. „Посрещането у дома беше нещо, което няма да забравя. Да видиш хора по улиците, които плачат от радост – това е по-силно от всеки медал,“ каза с емоция италианецът. „Тези момчета са герои – трудолюбиви, скромни и истински.“

Бленджини подчерта, че големият напредък идва не само от талант, а и от дисциплина и желание за промяна: „Не намерих нито един мързелив играч. Всички искат да се развиват, да работят върху защита, върху трудните ситуации. Те вече търсят финеса, за който Любо Ганев казва, че идва след 30 години. Именно това мислене гради бъдещето.“

Селекционерът допълни, че най-важното качество в големите мачове остава спокойствието: „Финалите не се печелят само с енергия, а с хладнокръвие. Когато обърнахме САЩ от 0:2, трябваше да останем спокойни – и го направихме. Това беше моментът, в който разбрах, че този отбор е готов за всичко.“

Българският волейбол очевидно върви по своя път на възраждане – с дух, с постоянство и с хора, които вярват в промяната.

