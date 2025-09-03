Н ационалът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Истанбул (Турция) с награден фонд 100 хиляди долара.

Поставените под номер 2 Донски и Стефан Латинович (Сърбия) бяха елиминирани от Стефанос Сакеларидис (Гърция) и Каран Синг (Индия) с 4:6, 6:7(5) за час и четвърт.

Българинът и сърбинът загубиха първия сет с единствен пробив в седмия гейм. Във втората част те пропиляха аванс от 4:2, а в последвалия тайбрек водеха с 4:1 и с 5:4 точки, но допуснаха обрат.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX