Гретчен Уолш по време на олимпийския й триумф в Париж през 2024-та.

А мериканската суперзвезда Гретчен Уолш постави нов рекорд на планетата на 50 метра бътерфлай в малък басейн.

На първия етап от Световната купа по плуване на ФИНА в Кармел (Индиана, САЩ) 22-годишната дългокрака блондинка, която фетишистично поддържа перфектни маникюр и педикюр, постигна време от 23:72 секунди. Предишното върхово постижение в дисциплината, известна у нас като „делфин”, но фактически значеща „пеперуда” в превод от английски, беше поставено също от нея на шампионата в малък басейн в Будапеща през декември 2024-та - 24:02 секунди.

Също миналата година гърлата от Нешвил спечели два златни и два сребърни медала на олимпийските игри в Париж. За разкош тя има и 11 златни отличия от световни първенства, 7 от които – на малък басейн.

На шампионата на планетата в Будапеща 2024 Гретчен, чиято сестра Александра също е плувкиня и взе сребро на игрите в Токио, постави 11 световни рекорда на различните дистанции, включително и при щафетите.