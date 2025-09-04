И ван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис. Поставеният под №1 Иванов и шампион при юношите на "Уимбълдън" надигра на осминафиналите на сингъл Максимус Дюсо (САЩ) със 7:6(3), 6:4 за 1:38 часа игра.

Победата е трета за Иванов на турнира, без да загуби сет, но тя не дойде никак лесно. Българинът пропусна сетбол при 6:5 в първия сет, но при втората си възможност в тайбрека не сбърка и поведе. Вторият сет отново бе равностоен, като Иванов направи ключов пробив в седмия гейм и с 6:4 завоюва победата.

На четвъртфиналите Иван Иванов ще играе срещу Макс Шьонхаус (Германия). Двамата играха един срещу друг на полуфиналите на Уимбълдън и Ролан Гарос, като си размениха по една победа. По-рано и другият българин Александър Василев достигна до четвъртфиналите след победа със 7:5, 4:6, 7:6(7) срещу Ян Кумсат (Чехия) за 2 часа и 20 минути.

