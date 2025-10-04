Д жордж Ръсел изненадващо спечели квалификацията за Гран при на Сингапур във Формула 1. Пилотът на Мерцедес взе втори полпозишън за сезона и общо 7-и в кариерата си.

Британецът бе най-бърз в третата част, като завърши за 1:29.158 мин. Той изпревари с 0.182 секунди Макс Верстапен (Ред Бул), а на трето място утре ще тръгне лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри (Макларън). Кими Антонели (Мерцедес) и Ландо Норис (Макларън) допълват Топ 5. В челната десетка са още Люис Хамилтън (Ферари), Шарл Льоклер (Ферари), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Оливър Беарман (Хаас) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин).

„Невероятно е да съм на полпозишън. Утре ни чака дълго, потно състезание предвид жегата, знам, че имаме потенциал. Много съм щастлив, че съм първи“, каза Ръсел.

Верстапен пък бе бесен след квалификацията. Той смята, че Норис го е лишил от шанса да се бори за полпозишън. Пилотът на Макларън бе пред него по трасето, но караше по-бавно, тъй като вече бе приключил квалификацията.

„Така става, когато има кола пред теб, която се разхожда с две секунди отпред. Отбелязано е и ще бъде запомнено“, каза Верстапен.

Попитан кого визира, той не спомена директно името на Норис, но каза: „Не е Оскар. Жалко е, ако не беше това, сигурно щях да съм близо до полпозишън. Разбира се, че съм разочарован, че не съм първи. Колата е много добра, така че и второто място е добро за нас.“