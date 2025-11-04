В олейболният шампион на България Левски (София) постигна трудна победа с 3:2 гейма (22:25, 25:23, 25:22, 25:27, 16:14) над хърватския МОК Мурса (Осиек) в първия мач от втория квалификационен кръг за място в Шампионската лига. "Сините" имаха повече трудности от очакваното, пропилявайки няколко възможности за по-ранен край на двубоя.

Но след два часа и 30 минути все пак взеха първия мач и очакват по-спокойно реванша на 12-и ноември (сряда) в София. За Левски над всички беше Юлиан Вайзиг с 22 точки, 19 от атака. 18 добави Тодор Скримов, а 16 - Гордан Люцканов. За домакините от Осиек Лео Андрич вкара цели 36.

В третия кръг победителят от тази двойка ще се изправи срещу някой измежду Гуагас (Лас Палмас, Испания) - Олимпиакос (Пирея, Гърция).

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX