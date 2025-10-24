Л евски София започна участието си в новото волейболно първенство с поражение. Шампионът загуби с 0:3 (19:25, 20:25, 16:25) у дома срещу Нефтохимик 2010 в дербито от първия кръг. "Сините", които през миналата седмица спечелиха Суперкупата на страната, играха неубедително в края на първия гейм, когато изостанаха решително със 17:20.

Във втората част бургазлии водеха със 17:11 и лесно затвърдиха преднината си след 25:20. Третият гейм също премина при превъзходство на гостите, които имаха аванс от 15:10 и 22:12, приключвайки срещата за малко повече от един час. Столичани играха без контузените си основни състезатели Гордан Люцканов, Петьо Иванов и Николай Николаев.

В друга среща от кръга Монтана победи Черно море у дома с 3:2 (26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26). Пирин Разлог се поздрави с успех 3:0 (25:16, 25:23, 25:18) пред собствена публика срещу Дунав Русе.

