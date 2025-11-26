О тборът на Левски загуби от Гуагас Лас Палмас с 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) и втората среща и отпадна в плейофите на Шампионската лига. Преди седмица "сините" допуснаха поражение с 0:3 и при гостуването си. Левски ще играе срещу германския Фридрихсхафен в 1/16-финалите за Купата на ЦЕв, като мачовете са през декември в София, а реваншът е през януари.

Левски започна в състав: Стоил Палев, Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Юлиан Вайзиг, Лазар Бучков, Гордан Люцканов и либеро Димитър Димитров.

Мачът започна отлично за "сините" с ас на Тодор Скримов. Лас Палмас направи първи брейк точка за 4:3 и гостите първи взеха аванс при 7:4. Тимът от Канарските острови стигна и до 12:8 след контраатака, което принуди треньора Николай Желязков да поиска прекъсване на играта. Преднината на испанците стигна 16:10 и последва нов тайм-аут за Левски. "Сините" направиха първа успешна блокада едва при 12:17. Левски намали до 14:18. Тимът от Лас Палмас обаче продължи да доминира със силна игра през центъра. Гостите стигнаха до седем геймбола след ас на Рамос. Левски спаси първия, но Спенсър направи 25:18 с мощна атака с лявата ръка.

Вторият гейм започна с грешка на Ларс Палмас от сервис. Испанците отново стигнаха до аванс в 8:6 след контра, но Левски изравни след грешка на съперника. Два аса на Гордан Люцканов дадоха преднина на "сините" - 11:10. Българският шампион за първи път се откъсна с две точки при 18:16 след атака на Юлиан Вайзиг. Това доведе и до първото прекъсване за испанците. Атака на Рамос от гостите свали едната антена, което временно спря играта. Желязков поиска прекъсване при 20:20, след като тимът му пропусна преднината си. След това гостите реализираха две поредни точки и последва нов тайм-аут. Лас Палмас си осигури участие в групите на Шампионската лига с атака на Спенсър за 25:20.

След като си свършиха работата, испанците изцяло нов състав, в който разпределител беше българинът Добромир Димитров. В Левски също направиха смени, след като вече нямаше напрежение и на терена се появиха младите Димитър Пейчинов и Мартин Татаров, а Петьо Иванов игра като резерва още във втората част. Влизания за изпълнение на сервис имаше и вторият разпределител на "сините" Петко Петков. Лас Палмас се откъсна при 7:4. При 9:5 Николай Желязков спря играта, за да даде указания на тим си. Пейчинов бе спрян с блокада за 11:6. С някои добри изяви младият отбор на Левски намали до 13:16, което накара испанският треньор Серхио Камареро да вземе прекъсване. Желязков използва второто си прекъсване при 14:18. В последните минути Левски на практика игра само с юноши от школата си, като почти всички на игрището бяха тийнейджъри. Тимът на Левски загуби след почти час и половина игра.

Гордан Люцканов от Левски бе избран за най-полезен играч в мача.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX