Р одният клуб на най-великия български футболист - Марица Пловдив, започна с победа защитата на 11-ата си поредна титла в Националната волейболна лига за жени.

„Жълто-сините“, които носят екипировка на бранда на националната и градска легенда – Н8S, надиграха категорично вицешампиона Левски с 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) гейма като домакини в зала „Строител“ в среща от 1-ия кръг на първенството.

Момичетата на турския треньор Ахемтджан Ершимшек бяха абсолютни господарки на паркета под тепетата и с мощен сервис и без да допускат непредизвикани грешки не дадоха никакви шансове на съперничките си.