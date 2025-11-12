О тборът на големия български волейболен талант Симеон Николов продължава с отличното си представяне в руската Суперлига. Тимът на Локомотив Новосибирск, воден от треньора Пламен Константинов, постигна шести пореден успех, след като победи у дома Белогорие с 3:0 (28:26, 25:18, 25:19) пред близо 5000 зрители в „Локомотив Арена“.

18-годишният български разпределител изигра цял мач и се отличи с 4 точки, показвайки отново стабилна игра и увереност. При първия мачбол при резултат 24:18 Николов беше на косъм от директен ас, но топката падна на сантиметри извън очертанията. В следващото разиграване обаче съперникът сбърка от сервис и Новосибирск затвори мача в три гейма.

Локомотив продължава да оглавява класирането в Суперлигата, като до момента има само един загубен гейм в първите шест кръга.

Досега тимът на Николов и Константинов записа победи с 3:0 над Динамо-ЛО Сосновий Бор, Газпром Юрга, МГТУ и Кузбас Кемерево, както и с 3:1 над Динамо-Урал.

В следващия кръг Локомотив ще приеме Нова Новокуйбишевск, а седмица по-късно предстои голямо дерби – гостуване на Зенит-Казан, който също е без загуба от началото на сезона.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX