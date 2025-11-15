С имеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) продължиха с наказателната акция в руската Суперлига. Тимът на Пламен Константинов постигна 7-а победа в 7 мача от началото на сезона, като този път мина през Нова (Новокуйбишевск) - 3:0 (19, 20, 15).

Българският разпределител изигра поредния си силен мач. Той завърши с 4 точки, като отново бе с най-висока оценка в мача – 6.7.

Сам Деру бе най-резултатен за Локомотив с 12 точки. Егор Феоктисов добави 11 точки.

Локомотив е с пълен актив от 21 точки, като е с геймова разлика 21:1 от началото на сезона.