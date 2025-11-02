Н а 28 октомври бившият гуру на Ф1 Бърни Екълстоун посрещна 95-ия си рожден ден с последния си оцелял приятел и рекордна сделка за продажбата на екстравагантната му колекция от автомобили. Британският милиардер се е установил в Гщаад със съпругата си Фабиана, на 49, и петгодишния им син Ейс. Жизненият му път се простира от развалините на следвоенна Великобритания и стига до върха на световния спорт. Двойката живее между Швейцария и Бразилия. Те споделят, че са фокусирани върху отглеждането на своя наследник, който расте в Алпите.

Възпитание

Техният подход е описан в пространно интервю, което дават за Bild, и включва спокойствие и забрана на електронни устройства за Ейс през седмицата. Има установени безкомпромисни правила за домашните, а детето е насърчавано да търси живия контакт и да участва в разговорите около масата на вечеря. Екълстоун, който навремето беше силна фигура в моторните спортове, сега се е отдал на далеч по-спокоен живот.

„Ейс е страхотно дете - казва Бърни пред Bild. - Той е умен и любопитен. Интересува се от абсолютно всичко”. Фабиана допълва, че двамата работят като екип и търпението на съпруга й балансира нейния твърд подход. С други думи: той е доброто ченге, а тя – лошото. Семейният им живот рязко контрастира с по-ранните години на Екълстоун, в които той успява с много воля, сила и безкомпромисни преговори да превърне Ф1 в добре смазана мултимилиардна машина. 95-годишният ветеран, който все още следи всяка тренировка и състезание, казва, че залогът за успеха никога не са били парите, а идеите и властта.

Колекция

По-рано през годината Daily Mail писа, че Екълстоун е продал своята колекция от 69 болида, участвали в стартове за Гран при, за 500 млн. паунда. Купувач е наследникът на империята Red Bull Марк Матешиц. След продължителни тайни преговори той сложи ръка на смятаната за най-богата колекция от болиди за Ф1 в целия свят.

Екълстоун потвърждава за сделката и добавя: „Това са уникални коли. Те са пренаписали историята. В тях са вградени уникални технологични постижения. Може да се каже, че в тях се съдържа 70-годишната история на Ф1. За мен бе от огромно значение да гарантирам, че колекцията преминава в сигурни и грижовни ръце”. Екълстоун казва, че Матешиц е най-добрият купувач, за който е мечтал.

„Колекцията ще бъде пазена внимателно и обогатявана в бъдеще, а съвсем скоро ще бъде свободно достъпна за разглеждане от публиката”, твърди пък Матешиц.

Bild пише още, че Екълстоун вече е продал една от яхтите си и е сложил на тезгяха друга като част от стремежа да опрости живота си с Фабиана. Самата тя оценява решението като практично и допълва, че яхтите са били използвани за по една седмица годишно. Разпродажбата идва след процеса за укрити данъци от 2023 г. Екълстоун се признава за виновен и сключва сделка да плати 750 млн. паунда със задна дата. Процесът завърши и със 17-месечна условна присъда, с което той избегна заплахата от ефективна присъда и перспективата да приключи своя вълнуващ живот зад решетките.

Всекидневие

Въпреки че състоянието му се оценява на над три млрд. паунда, Екълстоун живее с жена си скромно в семейната къща високо в планината. Обикновено сутрин той чете, следобед се разхожда, а вечерите прекарва със семейството. Родословното дърво на 95-годишния британец е впечатляващо. Най-голямата му дъщеря Дебора наскоро навърши 70 г., а в същия момент най-малкият, Ейс, за първи път прекрачи прага на училището.

„Това е невероятно. Когато погледнеш най-голямото и най-малкото дете, разбираш колко много неща са се случили междувременно.” Ейс е в предучилищна група в училище, което е недалеч от дома му. Той говори свободно английски, португалски и немски. Фабиана държи детето им да се научи да цени малките обикновени неща, независимо от факта, че родителите му са свръхбогати.

Екълстоун прави равносметка и за своите приятели. В падока той имаше четирима верни приятели. Трима от тях вече не са между живите: световният шампион – австриецът Йохен Ринт, бившият президент на ФИА Макс Моузли и трикратният световен шампион Ники Лауда напуснаха този свят. Остана само бившият собственик на „Рено“ и „Бенетон“ Флавио Бриаторе. „Много хора идват и си отиват, но приятелите, които остават с теб през целия път, са малцина. Имах четирима истински. Остана ми само един”.

Там Балогън