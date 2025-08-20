Б аскетболният Ботев 2012 (Враца) ще разчита на национала Георги Герганов за следващия сезон 2025/2026 в Националната баскетболна лига (НБЛ). "Младият талант на българския баскетбол Георги Герганов от новия сезон в Sesame НБЛ, ще защитава цветовете на Ботев 2012 Враца. Пожелаваме му много успехи с Ботев и националния отбор на България", написаха от врачанския клуб на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

В момента Герганов е част от мъжкия представителен тим на страната, който тази вечер от 20:30 часа ще гостува на Нидерландия в последния си и решителен мач от предквалификациите за предстоящото пред 2027 година Световно първенство. Баскетболистът на е на 23 години и е носил екипите още на Тунджа Ямбол и Балкан Ботевград.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX