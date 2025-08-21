О лимпийската шампионка по бокс Имане Халиф от Алжир сложи край на спортната си кариера едва на 26 години. Това съобщи мениджърът й Насер Йесфах пред портала Nice Matin.

"Тя се е отказала от всичко, дори не е започвала отново да се боксира след случилото се на олимпийските игри в Париж. Тренира в Алжир или ходи в Катар, за да поддържа форма, но нищо повече", каза агентът.

Халиф спечели титлата под петте кръга във френската столица в категория до 66 килограма. След завършването на игрите журналистът Джафар Аит Аудиа публикува репортаж за теста за пола й, който разкрива, че у нея са налични същите нива на тестостерон като при мъжете.

По-късно алжирката заведе дело срещу Международната боксова асоциация (IBA). Ръководството на IBA също оспори в съда действията на Международния олимпийски комитет, който позволи на Халиф и тайванката Лин Ю-Тин, дисквалифицирани от световното първенство през 2023-та поради неуспешни тестове за полов признак, да участват в олимпийския турнир в Париж.

Впрочем, безогледният хейт по алжирката, чиято визия извън ринга вече е на елитна манекенка, бе част от идеологическата московско-евразийска кампанийна опорка срещу олимпиадата във Франция, на която не участваше Русия.

Междувременно Международната федерация по бокс (World Boxing) ъведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории. Новото правило ще бъде приложено за първи път на световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно.