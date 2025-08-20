А ржентинският национал Нико Гонсалес остана сам, след като красивата Палома го заряза след няколко години връзка.

Край на любовта им сложи видео, което изтече в клюкарските издания. На него е запечатана изневяра от страна на играча на Ювентус. Вижда се как двукратният победител в Копа Либертадорес с Аржентина танцува и се натиска в нощен клуб с дама, която не е гаджето му. Оказва се, че въпросната блондинка е много популярна в родината си. Става въпрос за актрисата Сабрина Рохас. Според популярен аржентински светски хроникьор пък двамата напуснали заедно, за да продължат забавата.

Заради вдигналата се шумотевица блондинката от екрана изложи своята версия на случилото се.

"Escándalo"



Porque a Nico González lo vieron a los besos con Sabrina Rojas, pese a estar de novio con Paloma Silberberg desde hace años. pic.twitter.com/TdG0vVtXjj — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 15, 2025

„Често ходя в това заведение с компания. Имаше много хора. Снимах се с няколко души, които се оказаха негови приятели. Той ме заговори, попита ме какво пия. Не знаех с кого общувам. Той ме попита: „Знаеш ли кой съм аз?“. След това ми се представи, а аз отвърнах: „Синът ми ще припадне, ако разбере, че сега разговарям с теб“. Беше най-обикновен разговор между двама души. Няма нищо повече, не сме си тръгнали заедно и не сме правили нищо“, заяви Сабрина, която е на 45 и е майка на две деца, които са от връзката си с нейния колега актьор Лучано Кастро.

Гаджето на Нико – Палома Силберберг, хич не обърна внимание на обясненията и реши да натири 27-годишния атакуващ футболист. Двамата са заедно от дълго време, като хубавицата го последва в Европа и беше негова вярна опора. Крилото пристигна на Стария континент, когато беше на 20, за да подпише с Щутгарт. След това игра и във Фиорентина, а от миналото лято е в Ювентус.

„Нико трябва да е луд, за да те смени със Сабрина Рохас“, написа почитател на Палома под нейна снимка в Инстаграм. Заваляха и други коментари от този род, всички в подкрепа на моделката и срещу футболиста. „Каква красива жена. Какво търсят мъжете? О, да, сетих се – лесните“, гласи друго мнение.