Х акерският колектив „ШайниХънтърс“ („ShinyHunters“) заяви, че е откраднал данни, принадлежащи на премиум потребители на популярния еротичен уебсайт „Порнхъб“, предаде Ройтерс.

Агенцията все още не е установила обхвата, мащаба или подробностите за пробива, хакерите предоставиха извадка от данните, която след това беше частично удостоверена.

Поне трима бивши клиенти на „Порнхъб“ – американец и двама канадци - потвърдиха пред „Ройтерс“, че данните, отнасящи се до тях, са автентични, макар и отпреди няколко години.

„Искаме плащане на откуп в биткойн, за да предотвратим публикуването на данни и да ги изтрием“, заявиха „ШайниХънтърс“. Засега те няма да навлизат в подробности за пробива.

Няма официален коментар от представители на „Порнхъб“.

От „Порнхъб“ твърдят, че имат над 100 милиона посещения дневно и 36 милиарда посещения годишно.

Източник: БТА