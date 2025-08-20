Т реньорът на Лудогорец Руи Мота даде пресконференция преди утрешния първи сблъсък със северномакедонския Шкендия в Скопие от плейофната фаза на Лига Европа.

"Не можем да разполагаме с някои играчи за този мач, но другите са готови да участват в двубоя. Успяхме да анализираме доста мачове на съперника. С моя технически щаб играхме преди година срещу точно този отбор. С правилните анализи се надяваме да преминем напред. На хартия може би ние сме фаворитите, но трябва да покажем това на терена. Съперникът е мотивиран за мача срещу нас", заяви португалецът.

"Искахме да вкарваме по-голямата част от нашите положения. Концентрирани сме, анализираме и знаем, че трябва да работим върху това. Момчетата много се трудят, нищо не може да се случи с едно щракване на пръстите, понякога е нужно време.

Не можем да седнем да се оплакваме за програмата, всички, които участват в евротурнирите са по този начин. Нашата работа е да се подготвим и да се представим добре в мача. Машадо е с отбора и всичко може да се случи утре. Шкендия се различава от другите отбори, с които сме играли. Системите са част от играта, няма такава, която да ни затрудни. Динамиката е това, което различава повечето отбори. Уважаваме нашия противник и мисля, че сме готови за мача утре. Разполагаме с дълга скамейка, ротираме играчите постоянно и всеки е готов да стартира срещу Шкендия", завърши Руи Мота, чийто тим е в серия от 2 поредни мача без победа – загуба от Ференцварош с 0:3 и 0:0 с Локо София вкъщи. В последните си 5 срещи „орлите” имат 2 успеха, 2 равни и поражение.