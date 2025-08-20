У тре (21 август, четвъртък) във вестник Мач Телеграф – очаквайте приложение „Футболна Европа“ - Италия! То е в обем от 24 страници, отпечатани във вестника.
Очаквайте:
- Представяне на отборите, звездите, треньорите и пълна статистика и много факти за всяко отделно първенство.
- И още... отборни снимки, вечните ранглисти, както и последни новини ще допълнят информацията за четирите най-следени футболни първенства в Европа.
- Изданието в обем от 32 пълноцветни страници в дните с притурки ще бъде с цена 1.99 лв. / 1.02 €.
- Важно – приложенията няма да се продават отделно и са позиционирани в средата на вестник Мач Телеграф!
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE