А мериканският президент Доналд Тръмп многократно се е хвалил, че е спрял шест войни по време на управлението си, а мирното споразумение между Азербайджан и Армения е едно от най-забележителните му постижения.

КОГА УСПЯ? Тръмп прекратил шест войни откакто е президент!

В сряда обаче в социалните мрежи се появиха призиви 79-годишният държавен глава да се подложи на когнитивна оценка, след като обърка Армения с друга държава и неправилно произнесе Азербайджан, докато се хвалеше с уменията си за сключване на сделки.

Доналд Тръмп неправилно каза на експерта на Fox News Марк Левин: „Знаете ли, това са много невероятни, невероятни неща. Видяхте „Абербайджан“. Това беше голям конфликт, който се случваше 34, 35 години с, ъъъ, Албания. Помислете само за това, имам предвид, че се случва с години“.

Въпреки че Тръмп организира мирното споразумение между Азербайджан и Армения в Белия дом което насочи народите към помирение, то не успя да разреши напълно 37-годишния им спор.

Тръмп се самохвали по време на радиопредаването, повтаряйки подвеждащото твърдение, че е приключил шест войни след преизбирането си. Той информира водещия Левин, че по време на срещата им на 7 август арменският и азербайджанският лидер „не са се чувствали добре“, но към края ѝ „се прегръщали и се поздравявали“.

Той се похвали: „Успях да уредя това. И това беше едно от нещата, за които хората казваха „не можеш да го уредиш“. Всъщност беше красиво за гледане“.

По време на радио интервюто Тръмп направи дръзкото твърдение, че е „военен герой“, заради заповедта си от юни за бомбардиране на иранските обекти за обогатяване на уран, решение, което предизвика критики от няколко членове на неговата коалиция, съобщава Irish Star.

Тръмп е известен с това, че е избегнал военната служба във Виетнам, позовавайки се на „костни шипове“ – твърдение, което бившият му адвокат Майкъл Коен твърди, че е изфабрикувано по време на показания през 2019 г. пред Комисията по надзор на Камарата на представителите. Тръмп е получил и четири други отсрочки от военната служба с „образователна цел“.

По-рано този месец президентът на Азербайджан Илхам Алиев и премиерът на Армения Никол Пашинян се срещнаха с Тръмп в Белия дом, за да подпишат съвместна декларация, с която се ангажират с мирно споразумение.

Споразумението създаде транспортен коридор между двете страни, наречен „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP). Съгласно споразумението, на САЩ бяха предоставени права за развитие на коридора, който щеше да свърже Азербайджан с неговия регион Нахчиван, граничещ с Иран и Турция.

Почти четирите десетилетия конфликт бяха съсредоточени предимно около оспорваната територия Нагорни Карабах, регион в границите на Азербайджан, преди това населен от етнически арменци.