Р ома официално обяви привличането на крилото Леон Бейли от Астън Вила. Трансферът на 28-годишният футболист е исторически, тъй като той става първият в историята играч от Ямайка, който ще носи цветовете на римските “вълци”. Бейли идва в Рома под наем с опция за закупуване, като италианците ще платят на Вила първоначално около 2 млн. евро, а впоследствие ще имат възможност да го привлекат за постоянно за сума от още 22 млн. евро. Той ще носи номер 31 в новия си клуб.

Крилото пристигна в Астън Вила през лятото на 2021 г. срещу малко над 30 млн. евро от Байер (Леверкузен), но така и не успя да се наложи в състава и в крайна сметка двете страни се разделят. В крайна сметка Бейли записа 144 мача за бирмингамци, в които отбеляза 22 гола и даде 24 асистенции. През миналия сезон обаче той вкара едва 2 попадения.

Роден в Кингстън, той се премества в Европа на 13-годишна възраст, а като професионалист е играл още и за Генк. За националния отбор на Ямайка Бейли има 39 срещи и 7 гола.

Иначе продължават слуховете, че "вълците" искат да вземат и Джейдън Санчо, който продължава да е собстеност на Манчестър Юнайтед, но няма да продължи.

